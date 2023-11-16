Ірландія дозволить біженцям поїхати в Україну на зимові свята

Українським біженцям буде дозволено поїхати додому на Різдво і тимчасово покинути надане в Ірландії житло, що є значним поворотом у політиці уряду, повідомляє Європейська правда.

Минулого місяця було оголошено, що біженці, які поїдуть в Україну на свята, можуть втратити своє житло.

Ця зміна в політиці розглядалася як перша в низці заходів, спрямованих на те, щоб зробити Ірландію менш привабливою для тих, хто тікає від війни в Україні.

Однак, тепер Міністерство у справах дітей, рівності, інвалідності, інтеграції та молоді ухвалило рішення про те, що біженці можуть бути відсутніми в наданому державою житлі в період з 22 грудня по 5 січня, не повідомляючи про це владу заздалегідь.

Як зазначає видання, зміна політики, схоже, не враховує, що Різдво традиційно святкується в Україні 7 січня (принаймні так було до 7 січня 2023 року, – ред.), а святкові заходи тривають з 6 січня до свята Водохреща 19 січня.

Біженці повинні повернутися до своїх помешкань в Ірландії до 5 січня, інакше вони ризикують втратити своє житло, а будь-які особисті речі, залишені тут, будуть утилізовані через 60 днів.

Згідно з новими правилами, особи, які шукають притулку, повинні будуть продовжувати сплачувати обов'язковий внесок за своє житло під час своєї відсутності.

Будь-яка несанкціонована відсутність після цієї дати буде розглядатися як відмова, і житло може бути перерозподілене, попередив департамент у документі, опублікованому у вівторок ввечері.

Ще восени 2022 року уряд Ірландії повідомляв, що в країні не вистачає місць для розселення українських біженців.

Цього року, через величезний тиск на житловий сектор, ірландський уряд почав розглядати заходи для того, аби зробити Ірландію менш привабливою для тих, хто тікає від війни в Україні.

Ірландський уряд має намір до кінця 2023 року зобов'язати українських біженців платити за своє житло та змінити їхні соціальні виплати. Крім того, як повідомляло Irish Examiner, Ірландія може обмежити термін перебування українців у державних помешканнях.