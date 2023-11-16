Фінляндія вирішила закрити чотири пункти пропуску з Росією

Уряд Фінляндії вирішив закрити деякі пункти пропуску на кордоні з Росією в ніч проти суботи, 18 листопада, через зростаючий потік шукачів притулку. Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, повідомляє Європейська правда.

Пункти пропуску, які будуть закриті з 00:00 18 листопада, це прикордонні станції Іматра, Ніірала, Нуйямаа та Ваалімаа. Обмеження діютимуть до 18 лютого 2024 року.

"Це не гостра надзвичайна ситуація, а організована операція. Робота російських прикордонних органів змінилася і вони стали пускати людей без належних документів через кордон" , – сказав Орпо.

За словами глави МВС Марі Рантанен, Фінляндія повинна була відреагувати на зростаючу кількість прохачів притулку.

"Це рішення ухвалено на підставі висновків та інформації від прикордонників та інших відомств. Є явні ознаки того, що влада іноземної держави зіграла свою роль у прибутті (людей), які незаконно перетнули кордон" , – зазначила вона.

Водночас заяви про надання міжнародного захисту можна буде подати на північних пунктах перетину кордону Вартіус, Салла, Куусамо та Рая-Йоосеппі, які залишаться відкритими.