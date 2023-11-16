СБУ оголосила про підозру міністру енергетики Росії

Служба безпеки України повідомила про підозру міністру енергетики РФ Миколі Шульгінову, який сприяв підключенню військових баз РФ до електростанцій у Херсонській області, повідомляє Економічна правда.

"Служба безпеки зібрала доказову базу на підсанкційного Миколу Шульгінова - міністра енергетики РФ, - який причетний до ведення агресивної війни Росії проти України" , - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, чиновник сприяє найвищому військово-політичному керівництву РФ у забезпеченні електроенергією окупаційних угруповань.

"Для цього в липні 2022 року Шульгінов прибув до тимчасово окупованого Криму, де анонсував "приєднання" енергосистеми півострова до захоплених електростанцій на лівобережній Херсонщині. Згідно з задумом російського посадовця відповідні високовольтні лінії електропередач функціонують за напрямками "Каховська – Джанкой" та "Каховська – Островська" , - зазначається в повідомленні.

В українській спецслужбі уточнюють, що в такий спосіб міністр енергетики РФ забезпечує енергопостачання військових підрозділів та окупаційних адміністрацій Росії, які базуються на тимчасово окупованій території на півдні України. Крім того, як зазначається в повідомленні, Шульгінов виконує завдання з підключення захоплених українських енергооб'єктів до єдиної енергосистеми країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Шульгінову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч.ч. 1, 2 ст. 332-1 (порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).

Оскільки підозрюваний перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи щодо притягнення його до відповідальності за злочини проти Української держави.