У Мінфіні розповіли, чи будуть бюджеті гроші на ремонт доріг
Усі кошти з дорожнього фонду у 2024 році будуть перенаправлені на потреби безпеки й оборони. Проте це не означає, що дорожня галузь залишиться без фінансування. Про це заявили у міністерстві фінансів, повідомляє ЛігаБізнес.
"Усі кошти з дорожнього фонду на наступний рік (94,7 млрд грн) будуть перенаправлені на потреби оборони, що дозволить мобілізувати всі можливі внутрішні ресурси на цей напрямок. Це не тільки інвестиція у перемогу, але й створення нових робочих місць і підтримка економіки", – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.
Дорожня галузь в наступному році продовжить отримувати фінансування завдяки трьом ключовим джерелам:
- залишки коштів дорожнього фонду станом на 1 січня 2024 року, не використані в попередні бюджетні періоди (2021-2023 роки), підуть на утримання доріг у зимовий період;
- дороги, які є необхідними для військових потреб, будуть фінансуватися з резервного фонду уряду;
- будівництво та ремонт доріг заплановано в рамках проєктів, що фінансуються міжнародними організаціями й урядами країн-партнерів.