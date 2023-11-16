У РФ знайшли мертвим екскомандувача 6-ї армії Військово-повітряних сил і ППО
Колишнього командувача 6-ї армії Військово-повітряних сил і протиповітряної оборони РФ, генерал-лейтенанта Володимира Свиридова знайдено мертвим у його будинку в Ставропольському краї, повідомляє Українська правда.
За словами співрозмовника РИА Новости, біля Свиридова лежало тіло жінки, її особу встановлюють. Baza і "Коммерсант" стверджують, що це дружина генерала.
"Коммерсант" повідомляє, що тіла виявили вдень 15 листопада, вони лежали поруч у ліжку. 68-річний генерал і його 72-річна дружина жили в будинку на території селища Анджієвський, яке належить до міста Мінеральні Води.
Повідомляють, що Свиридов із дружиною померли ще тиждень тому.
Джерело РИА Новости сказало, що ознак насильницької смерті не виявлено.
За однією з версій, вони могли загинути від отруєння чадним газом, але фахівці місцевого Міськгазу після проведення замірів не виявили в будинку перевищення норми чадного газу, пише "Коммерсант".
Розслідування проводить регіональне управління ФСБ Росії.