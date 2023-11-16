У РФ знайшли мертвим екскомандувача 6-ї армії Військово-повітряних сил і ППО

Колишнього командувача 6-ї армії Військово-повітряних сил і протиповітряної оборони РФ, генерал-лейтенанта Володимира Свиридова знайдено мертвим у його будинку в Ставропольському краї, повідомляє Українська правда.

За словами співрозмовника РИА Новости, біля Свиридова лежало тіло жінки, її особу встановлюють. Baza і "Коммерсант" стверджують, що це дружина генерала.

"Коммерсант" повідомляє, що тіла виявили вдень 15 листопада, вони лежали поруч у ліжку. 68-річний генерал і його 72-річна дружина жили в будинку на території селища Анджієвський, яке належить до міста Мінеральні Води.

Повідомляють, що Свиридов із дружиною померли ще тиждень тому.

Фото: Центр военно-политических исследований МГИМО

Джерело РИА Новости сказало, що ознак насильницької смерті не виявлено.

За однією з версій, вони могли загинути від отруєння чадним газом, але фахівці місцевого Міськгазу після проведення замірів не виявили в будинку перевищення норми чадного газу, пише "Коммерсант".

Розслідування проводить регіональне управління ФСБ Росії.