Сі Цзіньпін заявив про готовність Китаю бути "партнером і другом" США

Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий бути партнером і другом Сполучених Штатів, та пообіцяв, що КНР запросить 50 тисяч американських підлітків до себе на навчання і поверне великих панд до зоопарків США.﻿ Про це він сказав у виступі на спільному вітальному бенкеті груп дружби США - Китай у Сан-Франциско, повідомляє Укрінформ.

"Китай готовий бути партнером і другом Сполучених Штатів" , - заявив Сі.

За його словами, фундаментальними принципами, яких Китай дотримується у відносинах зі США, є взаємна повага, мирне співіснування та взаємовигідна співпраця.

Китайський лідер пояснив, що взаємна повага передбачає розуміння і поважне ставлення обох країн до унікальних шляхів розвитку і соціальних систем одна одної, сформованих їх власною історією, культурою, географічним розташуванням та іншими чинниками.

"Ці два шляхи різні, але обидва є вибором людей, обидва ведуть до загальних цінностей усього людства і обидва слід поважати" , - зазначив голова КНР.

Мирне співіснування, за його словами, є основною нормою міжнародних відносин, якої Китай і Сполучені Штати повинні дотримуватися.

"Розглядати Китай, який наполягає на мирному розвитку, як загрозу,… означає збитися зі шляху. Китай ніколи… не втручається у внутрішні справи США і не має наміру кидати їм виклик. Китай радий бачити процвітаючі Сполучені Штати, і так само США… повинні вітати мирний, стабільний і процвітаючий Китай" , - підкреслив Сі.

Виграшну співпрацю він назвав трендом часу та основою китайсько-американських відносин.

"Китай прагне високоякісного розвитку, Сполучені Штати теж працюють над відновленням економіки. Між двома сторонами існує необмежений простір для співпраці, і вони можуть досягти спільного успіху та взаємовигідних результатів" , - переконаний лідер Китаю.

Він розповів про домовленість із президентом Джо Байденом сприяти діалогу та співпраці між двома країнами у сферах дипломатії, економіки та торгівлі, науки й технологій, сільського господарства, військовій та інших, і окремо зупинився на підтримці культурних і гуманітарних обмінів між людьми.

"Хочу повідомити, що для розширення обмінів між народами Китаю і Сполучених Штатів, особливо молодим поколінням, Китай готовий запросити 50 тисяч американських підлітків приїхати до Китаю на навчання протягом наступних п’яти років" , - сказав Сі.

За його словами, йому відомо про те, що багато американців, особливо діти, дуже засмутились через переїзд до Китаю великих панд із зоопарку Сан-Дієго в Каліфорнії і дуже хочуть побачити їх знову.

"Великі панди є вісниками дружби між народами Китаю та США. Ми готові й надалі співпрацювати зі Сполученими Штатами у захисті великих панд і прагненні задовольнити бажання жителів Каліфорнії для зміцнення дружби між двома народами" , - зазначив він.

Як повідомлялося, у КНР є монополія на панд. Пекін не продає ведмедів, а віддає в оренду за окрему плату.

При цьому Пекін веде "дипломатію панд", передаючи тварин країнам-партнерам і повертаючи назад у періоди загострення.

Перші панди приїхали у США після нормалізації відносин між країнами у 1972 році, проте наразі Китай заявив про намір не продовжувати договори оренди із зоопарками у Сполучених Штатах і повернути тварин на батьківщину.

Цього місяця до КНР повернули трьох панд із Національного зоопарку Вашингтона.

Три інші американські зоопарки, в яких є китайські панди, Атланта, Сан-Дієго та Мемфіс, або вже віддали панд або ж повернуть їх впродовж наступного року.