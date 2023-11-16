Стала відома дата наступного "Рамштайну"

Нова зустріч Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") відбудеться вже наступного тижня. Її заплановано на 22 листопада. Про це заявили в Міноборони Норвегії, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Як вказано на сайті відомства, міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам візьме участь у новій зустрічі контактної групи, яка має відбутися 22 листопада.

"Американський міністр оборони (Ллойд Остін - ред.) запросив на зустріч міністрів оборони та начальників оборонних відомств із близько 50 країн, щоб обговорити подальшу військову підтримку України в короткостроковій та довгостроковій перспективі" , - йдеться в повідомленні.

У представництві глави Міноборони Норвегії зазначили, що він візьме участь у "Рамштайні" в онлайн-форматі зі Стокгольма, де він перебуває на зустрічі у форматі країн так званої Північної групи.