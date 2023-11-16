У Сумській області силовики стріляли по автомобілю, який не зупинився на блокпості

Силовики в Сумській області були змушені відкрити вогонь по автомобілю, який не зупинився на блокпості. Водій перебував у стані алкогольного сп'яніння, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Водій переховувався від силовиків

54-річний водій автомобіля марки "Lifan", під час наближення до контрольного посту, не виконав вимогу про зупинку та продовжив рух далі.

Під час переслідування автомобіля-втікача водій своїми діями створив аварійну ситуацію та явну загрозу життю і здоров'ю наряду.

Порушник виявився п'яним

Після попереджувального пострілу охоронцями кордону було відкрито вогонь по колесах, внаслідок чого транспортний засіб зупинено.

Порушник перебував з явними ознаками алкогольного сп'яніння, що було підтверджено перевіркою алкотестером, результат вмісту алкоголю показав 2,06 проміле.

Наразі громадянина передано працівникам Національної поліції.

ДТП на блокпостах

Нагадаємо, що найгучнішою справою про загибель військового через ДТП стала аварія за участі голови Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира. Він біля блокпоста у Києві збив 23-річного бійця Нацгвардії Вадима Бондаренка. Від отриманих травм військовий загинув на місці.

Також 25 липня на блокпосту поблизу станції метро "Святошин" у столиці водій автомобіля Volkswagen скоїв ДТП. Внаслідок аварії один військовослужбовець загинув на місці, двоє отримали травми. Крім того, 7 листопада на Закарпатті автомобіль збив прикордонника на блокпосту. Військового госпіталізували з травмами.

Нещодавно в МВС повідомили, що ДТП на блокпостах забрали життя 11 силовиків від початку повномасштабної війни Росії проти України. Серед загиблих як військові, так і поліцейські.