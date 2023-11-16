Швейцарія виступила за створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

Швейцарія виступила за створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, повідомляє Європейська правда.

Про це вона оголосила на зустрічі в Берліні групи країн, які виступають за створення такого трибуналу, повідомляє Міністерство закордонних справ Конфедерації.

"Швейцарія твердо переконана, що агресія проти України не повинна залишитися безкарною", – йдеться у заяві, де також нагадується, що за останні місяці цю ініціативу підтримали 38 країн, зокрема Франція, Німеччина, Норвегія, Гватемала, Японія та Канада.

МЗС Швейцарії заявило, що хоча Міжнародний кримінальний суд має повноваження переслідувати воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні в Україні, йому не вистачає юрисдикції щодо злочину агресії в цьому конфлікті, оскільки ні РФ, ні Україна не ратифікували Римський статут.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що у ЄС представили йому своє бачення щодо можливої форми спецтрибуналу для притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії.

Як відомо, українська влада визнала, що не зможе заручитися підтримкою для запропонованого нею формату трибуналу на основі резолюції Генеральної асамблеї ООН, натомість погодилась на дещо видозмінений формат так званого "гібридного трибуналу". Про це "ЄвроПравда" розповідала у статті "Гаазький трибунал" стає реальністю.

На думку глави МЗС України, "гібридний трибунал" не дає відповіді, як покарати вище керівництво Росії.