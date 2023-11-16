WSJ: Лідер республіканців у Сенаті втрачає владні позиції через підтримку України

Боротьба в Сенаті за надання допомоги Україні стає визначальним питанням для владних позицій лідера республіканської меншості Мітча Макконнелла, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

У матеріалі йдеться, що прагнення Макконнелла, який є одним з лідерів Республіканської партії протягом двох десятиліть, включити допомогу Києву до більш широкого пакета зовнішньої допомоги наштовхнулося на опір деяких його колег з партії, які кажуть, що питання України має бути розглянуте в їхньому власному законопроєкті або взагалі відкинуто.

Видання зазначає, що спекуляції щодо його майбутнього підживлюють занепокоєння щодо його здатності проштовхнути нову допомогу Києву, за яку виступають демократи та низка республіканців, що є частиною складних переговорів, які також включають нові кошти для Ізраїлю, Тайваню та посилення охорони кордонів.

Будь-який законопроєкт потребуватиме двопартійної підтримки в Сенаті, де демократи мають більшість 51-49, але для ухвалення більшості законів необхідно 60 голосів.

Двопартійна група в Сенаті обговорює, як структурувати заходи з прикордонної політики, які могли б йти в тандемі з ширшим пакетом допомоги, тоді як у Палаті представників, де республіканці мають більшість, розглядають вужчий пакет, що поєднує допомогу Україні та заходи з прикордонної політики.

Хоча Макконнелл пообіцяв залишатися лідером Республіканської партії в Сенаті до кінця поточного скликання Конгресу на початку 2025 року, потенційні наступники потихеньку позиціонують себе його наступниками, коли він піде у відставку, йдеться в матеріалі.

"Зовсім не дивно, враховуючи мій вік і те, як довго я працюю на цій посаді, що є й інші люди, які, можливо, дивляться на неї. Я не вважаю це образливим і не вважаю, що це впливає на мою здатність керувати, тому що люди, які, найімовірніше, стануть моїми наступниками, згодні зі мною", – заявив лідер республіканської меншості в Сенаті.

Раніше Сенат США ухвалив тимчасовий проєкт про додаткове фінансування для уникнення зупинки роботи уряду.

Повідомляли, що об'єднаний пакет законопроєктів, який включає допомогу Ізраїлю, Україні, Тайваню та посилення кордону, планують розглянути у Сенаті після Дня подяки, який святкуватиметься в США 23 листопада.

Перед цим конгресмен-республіканець Дон Бейкон заявив, що у Палаті представників загалом вже знають, що робити із законопроєктом щодо допомоги Україні, а також, скільки приблизно грошей хочуть виділити Києву. На його думку, розгляд може відбутися у грудні.

Адміністрація Байдена закликає Конгрес якнайшвидше схвалити запит Білого дому на допомогу Україні, щоб запобігти серйозним наслідкам для її обороноздатності.