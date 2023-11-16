Коломойський залишився під арештом - суд продовжив запобіжний захід

Суд вирішив продовжити запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському у вигляді тримання під вартою. Можливість застави для нього зберегли, повідомляє РБК-Україна.

Про це ппише "Суспільне".

Згідно з рішенням суду, Коломойський перебуватиме у слідчому ізоляторі ще принаймні до 2 січня 2024 року, якщо не внесе застави у розмірі 3 мільярдів 891 мільйона гривень.

При цьому адвокат підозрюваного заявив, що така сума надто велика для олігарха. Він наполягав, що запобіжний захід потрібно змінити на домашній арешт, оскільки Коломойському необхідне лікування.

Справа Коломойського

Нагадаємо, олігарха Ігоря Коломойського підозрюють у справах про шахрайство та відмивання грошей.

2 вересня його заарештували внаслідок рішення Шевченківського районного суду. Олігарху також надали можливість внести заставу у розмірі 509 млн гривень.

Вже 7 вересня правоохоронці повідомили йому про підозру у заволодінні 9,2 мільярда гривень ПриватБанку. А 15 вересня - у незаконному заволодінні коштами у розмірі 5,8 млрд гривень.

Після цього суд вирішив переглянути запобіжний захід - заставу збільшили до 3 млрд 891 мільйона гривень.

Адвокати кілька разів намагалися оскаржити таке рішення суду, але безуспішно.