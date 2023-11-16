ЗМІ: Словацькі перевізники на годину заблокували кордон з Україною

Представники Союзу автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) в четвер на годину заблокували пункт перетину кордону з Україною Вишнє Нємецьке зі словацького боку, висловивши солідарність із польськими мітингарями, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє словацьке агентство TASR.

Словацькі перевізники заблокували дорогу до переходу автомобілями з 13:00 до 14:00. В акції протесту також взяли участь представники польських перевізників, які перекрили кордон з Україною на території Польщі.

"Якщо не буде ніякого поступу, поляки продовжать перекривати кордон і далі, а ми долучимося до того, перекривши все Вишнє Німецке. Ми будемо змушені, тому що іншого шляху немає", – сказав голова UNAS Станіслав Скала у коментарі TASR.

Скала заявив, що його угорські колеги вже звертаються з подібними закликами.

У митному управлінні Словаччини пізніше сказали, що годинна блокада не вплинула на їхню роботу. Поліція також не повідомляла про порушення й запевнила, що стежить за громадським порядком у районі пункту пропуску.

Словацькі перевізники раніше пригрозили повністю заблокувати кордон з Україною, якщо в ситуацію не втрутиться Європейська комісія.

Вони вимагають від Брюсселя запровадити дозволи на перевезення для українських транспортних засобів, оскільки європейські компанії не можуть з ними конкурувати – це те саме, що вимагають протестувальники на кордоні Польщі з Україною.

Водночас Єврокомісія вже встигла попередити, що одна з ключових вимог польських перевізників, які блокують кордон з Україною, не є юридично можливою.