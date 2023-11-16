АРМА передало один з авіазаводів в управління "Мотор Січі"

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передало 100% корпоративних прав одного з авіаційних заводів до АТ "Мотор Січ" - договір управління підписали 15 листопада, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

"За ініціативи АРМА було схвалено розпорядження Кабінету міністрів та передано завод у користування Міністерства оборони України.

Назва об’єкту не розголошується з безпекових причин", - пояснили в Агентстві.

"Передача зазначених корпоративних прав від АРМА до АТ "Мотор Січ" - це історія про настання невідворотної економічної відповідальності В'ячеслава Богуслаєва, власника авіазаводу та особи, якій інкриміновано колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору та надання сприяння терористичній організації.

Встановлення контролю над корправами авіазаводу забезпечить його безперебійну роботу, поліпшить якість управління компанією і дозволить обом підприємствам працювати на оборонний сектор України до та після перемоги над нашим ворогом", - заявила голова АРМА Олена Дума.

В АРМА не назвали назву об'єкта, але раніше Міністерство економіки офіційно заявляло про рішення передати "Мотор Січі" Вінницький авіазавод. Раніше активами на це підприємство володів В’ячеслав Богуслаєв, якого затримали в Україні у жовтні минулого року.

Нагадуємо:

23 жовтня 2022 року Служба безпеки України повідомила про затримання президента АТ "Мотор Січ" та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства: їм оголошено підозру в колаборації та пособництві державі агресору. За матеріалами слідства, ці посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех".

Журналісти-розслідувачі "Схем" опублікували, докази наявності у В'ячеслава Богуслаєва російського паспорту. Адвокат Богуслаєва підтвердив, що у нього дійсно є російський паспорт.

На початку листопада держава відчужила "Мотор Січ" та передала її в управління Міноборони.

Українське стратегічне підприємство "Мотор Січ" під керівництвом В'ячеслава Богуслаєва, якого підозрюють у роботі на РФ і в колабораційній діяльності, продавало авіаційні двигуни підсанкційним компаніям з Ірану.