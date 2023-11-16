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Російська армія знову вдарила по Херсону: є постраждалі

Російська армія знову вдарила по Херсону: є постраждалі
Фото: wikimedia.org

Російська армія вчергове відкрила масований вогонь по Херсону. Наразі відомо про трьох постраждалих херсонців, повідомляє Українська правда.

Проце повiдомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram.

За його словами, серед постраждалих 15-річна дівчина та її 52-річна родичка.

"Швидка" доставила потерпілих до лікарні.

Прокудін додав, що ця інформація ще уточнюється.

Керівник ОВА також опублікував запис, на якому чутно гучні вибухи.

"Російська армія криє масованим вогнем Херсон", - підписав він його.

Що передувало:

  • У четвер вранці російські війська обстріляли Херсон, внаслідок чого загинув пенсіонер.
  • Вдень стало відомо про ще один обстріл. Росіяни завдали удару по селу Білозерка неподалік Херсона. Знищено об'єкт критичної інфраструктури, є загиблий та поранені.

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