Російська армія знову вдарила по Херсону: є постраждалі
Російська армія вчергове відкрила масований вогонь по Херсону. Наразі відомо про трьох постраждалих херсонців, повідомляє Українська правда.
Проце повiдомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram.
За його словами, серед постраждалих 15-річна дівчина та її 52-річна родичка.
"Швидка" доставила потерпілих до лікарні.
Прокудін додав, що ця інформація ще уточнюється.
Керівник ОВА також опублікував запис, на якому чутно гучні вибухи.
"Російська армія криє масованим вогнем Херсон", - підписав він його.
Що передувало:
- У четвер вранці російські війська обстріляли Херсон, внаслідок чого загинув пенсіонер.
- Вдень стало відомо про ще один обстріл. Росіяни завдали удару по селу Білозерка неподалік Херсона. Знищено об'єкт критичної інфраструктури, є загиблий та поранені.