Зеленський: Можливості ППО України постійно збільшуються
Президент Володимир Зеленський зазначив, що можливості ППО України постійно збільшуються, повідомляє Українська правда.
Про це говорить звернення Зеленського 16 листопада.
"Географія нашої співпраці заради повітряного щита для України дуже широка. Не все зараз можна розказати публічно. Але що абсолютно точно, то це те, що Україна постійно стає сильнішою. Можливості нашої ППО збільшуються.
Звичайно, це ще не сто відсотків захисту. Багато роботи попереду. Такі міста, як Харків, такі регіони, як Донеччина й Запоріжжя, потребують більше систем, більше безпеки. Це завдання є в усіх наших дипломатів, у всієї нашої держави".
Також Зеленський подякував за роботу захисникам неба, які тільки цієї ночі збили 16 "Шахедів".
"Дякую всім льотчикам та інженерам Повітряних сил України, усім нашим зенітникам і воїнам мобільних вогневих груп. Щоразу, коли в них є результат, це результат для всієї держави. Це порятунок для наших людей, для наших міст, для української інфраструктури".