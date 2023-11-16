В Україні зниклих безвісти шукає штучний інтелект – Лубінець

Україна використовує для пошуку зниклих безвісти людей штучний інтелект, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець з посиланням на пресслужбу омбудсмена.

Лубінець зазначив, що штучний інтелект поширений у всіх сферах життя людей. Зокрема, ШІ розпізнає обличчя та допомагає у пошуку зниклих безвісти громадян України під час війни.

За словами омбудсмена, щоб розвивати сферу технологій, зокрема й на шляху вступу України в ЄС, наша держава формує нові партнерства у цьому напрямку. Офіс Уповноваженого ВР долучається до цієї роботи.

"Варто не забувати, що мета штучного інтелекту – це передусім сприяння розвитку людини, суспільства, держави. І врахування інтересів, прав і свобод людини має бути найважливішим у цій сфері" , – підкреслив Лубінець.

Нагадаємо, за даними МВС, в Україні більше 35 тисяч громадян вважаються зниклими без вісти.