В Україні зупинили друк підручників з "молдовської мови" після обурення Румунії

Міністерство освіти й науки України оголосило, що призупинило друк підручників із так званої "молдовської мови" після того, як публічне обурення цьому висловила Румунія, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в заяві МОН.

Міністерство підкреслило, що в Україні замість поняття "молдовська мова" вже офіційно використовується лише "румунська мова", й усі офіційні рішення та документи готуватимуться з урахуванням цієї зміни.

Коментуючи інформацію про друк підручників із "молдовської мови" у ЗМІ, МОН вказало, що їх затвердили до друку ще у травні, а основний тираж надрукували ще влітку, до переходу на "румунську мову".

"Сьогодні Міністерство освіти і науки України зупинило будь-який додатковий друк цих підручників. А також розробляє механізм заміни раніше надрукованих примірників підручниками румунською мовою", – додало міністерство.

Напередодні румунські ЗМІ звернули увагу на те, що українське державне видавництво "Світ" готує підручники "Молдовська мова" та "Молдовська та світова література" – обидва для учнів 5-х класів на Одещині.

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку висловив роздратування цим фактом, нагадавши про обіцянку київського уряду відмовитися від фрази "молдовська мова" і визнати румунську мову єдиною мовою, якою розмовляє румунська меншина в Україні.

"Молдовська мова" – штучний термін, який придумали у Радянському Союзі, хоча прибічників "молдовської мови" у Молдові й досі лишається чимало.