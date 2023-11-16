Собака Санду вкусила президента Австрії: ЗМІ показали відео

Собака президента Молдови Маї Санду вкусив президента Австрії Олександра Ван дер Беллена під час його візиту до Кишинева, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Realitatea.md.

Видання оприлюднило відео, на якому можна помітити, як собака президента Молдови кусає Ван дер Беллена за руку, коли він хотів її погладити. Інцидент стався, коли лідери гуляли у дворі будівлі адміністрації президента Молдови.

Санду швидко заспокоїла свого собаку та вибачилася перед колегою.

"Тут багато людей" , - пояснила вона таку поведінку собаки.

На фото з наступних переговорів Ван дер Беллена, які він провів зі спікером парламенту Молдови Ігорем Гроссу та прем'єр-міністром Доріном Речаном, австрійський президент вже був із забинтованою рукою.

Фото: президент Австрії із забинтованою рукою (facebook.com/igorgrosupentrumoldova; facebook.com/recean.md)

Нагадаємо, раніше українцям давали поради, що робити у разі укусу собаки чи дикої тварини.