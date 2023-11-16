Чехія про можливу відповідь РФ на заморожування активів: не буде проблемою

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у четвер деталізував рішення уряду країни заморозити державні активи Росії на своїй території, що стало першим подібним кроком серед держав-союзниць України, повідомляє Європейська правда.

Про це, як повiдомляє чеський телеканал CNN Prima News, Ліпавський сказав журналістам у четвер під час візиту до Лондона.

Голова чеського МЗС зазначив, що замороження держактивів РФ відбулось після накладання санкцій на російське підприємство "Госзагрансобственность", яке від імені управління справами адміністрації президента РФ займається обслуговуванням закордонної нерухомості.

"Йдеться про близько 70 об'єктів нерухомості, які перебувають в управлінні цього російського підприємства. В основному це будинки, розташовані в Празі, Центральній Чехії або Карлових Варах", – вказав він.

Коментуючи заяви російської сторони про можливі заходи у відповідь, чеський міністр підкреслив, що вони не будуть проблемою.

"Ми зробили крок, який повністю відповідає чеському законодавству. Чехія не веде проти когось наступальну війну, тому я не знаю, з яким обґрунтуванням російська сторона повинна робити такі кроки", – сказав Ліпавський.

Він додав, що навіть замороження всіх чеських активів у Росії не буде "серйозною проблемою", бо їх не так і багато: "Це, безумовно, не те, що повинно змусити нас нервувати".

Як повідомлялось, уряд Чехії в середу підтримав пропозицію міністра закордонних справ Яна Ліпавського про заморожування усіх державних активів Росії на чеській території.

Також він оголосив про внесення до чеського санкційного списку російського федерального підприємства з управління активами за кордоном управління справами президента РФ "Госзагрансобственность".