Ізраїль "близький" до знищення інфраструктури ХАМАСу на півночі Гази

Начальник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю Герці Га-Леві заявив, що військові ЦАХАЛ "близькі" до знищення інфраструктури ХАМАСу на півночі Гази, повідомляє Українська правда.

"Ми досить близькі до того, щоб знищити "військову систему" (ХАМАСу – ред.), яка існувала в північній частині сектору Гази" , – сказав він під час візиту до Сектору Гази.

"Ми маємо ще дещо зробити, але вже дуже близькі до цього" , – зазначив Га-Леві.

Генерал додав, що ЦАХАЛ має намір продовжувати свою діяльність в секторі Гази, доки йому це дозволять, "у нових районах, знищуючи командирів і бойовиків ХАМАСу і руйнуючи його інфраструктуру".