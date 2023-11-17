ISW: ЗСУ мають підтверджені успіхи поблизу Роботиного
Фахівці Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши зібрані дані, повідомляють, що Сили оборони мають підтверджені територіальні здобутки біля Роботиного, повідомляє Українська правда.
В аналітичному звіті зазначається, що українські війська продовжили наступальні операції на заході Запорізької області 16 листопада і підтвердили територіальні здобутки поблизу Роботиного 15 листопада.
Російський "воєнкор" опублікував відеозапис від 15 листопада з геолокацією, на якому видно, як російські війська завдають ударів по українських позиціях на захід від Роботиного, що свідчить про незначне просування українських військ.
Крім того, російські джерела стверджують, що українські війська безуспішно намагалися просунутися в районі Копані (5 км на північний захід від Роботиного), Рівного (9 км на захід від Роботиного), Новопрокопівки (на південь від Роботиного), Вербового (8 км на схід від Роботиного), а також в напрямку Новофедорівки (14 км на північний схід від Роботиного).
У той же час український військовий спостерігач Костянтин Машовець оцінив, що українські сили, ймовірно, досягли певних успіхів у напрямку Новопокровки (12 км на північний схід від Роботиного), і їх відділяє лише одна лісосмуга від населеного пункту, який захищає російський 108-й гвардійський десантно-штурмовий полк 7-ї гвардійської дивізії ДШВ.
Машовець додав, що кілька днів тому українські війська, схоже, дещо відтіснили підрозділи російської 136-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади (58-а загальновійськова армія, Південний військовий округ) на Копанському напрямку і просунулися ближче до Нестерянки (10 км на північний захід від Роботиного).
Російські війська почали штурм українських позицій під Роботиним 16 листопада, але не здобули підтверджених територіальних здобутків. Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Роботиного та на захід від Вербового (8 км на схід від Роботиного).
Разом з тим Машовець заявив, що частини російського 247-го гвардійського полку (7-ї гвардійської дивізії ПДВ), очевидно, втратили контроль над висотами на північний захід від Вербового, що ускладнює російську оборону північно-західних околиць населеного пункту.
Спостерігач зазначив, що підрозділи російських 503-го гвардійського мотострілецького полку (19-та моторизована дивізія, 58-а АК), 104-го полку і 234-го полку ПДВ (обидва входять до складу 76-ї гвардійської дивізії ПДВ) ведуть інтенсивні бої на лінії Нестерянка – Копані.
Машовець також стверджував, що командування російської 19-ї моторизованої дивізії та 76-ї гвардійської дивізії ПДВ має суворий наказ утримувати лінію Нестерянка-Копані "за будь-яких обставин".
"Але ISW не може перевірити цю заяву", – зазначають аналітики.
В огляді зазначають і те, що російські війська продовжили наступальні операції під Бахмутом 16 листопада, але не досягли підтверджених успіхів.
Також, за даними експертів, не мають підтверджених успіхів і наступальні операції Сил оборони на південь від Бахмута.
Зазначається у звіті й те, що російські війська незначно просунулися на північ від Авдіївського коксохімічного заводу на північний захід від Авдіївки.
Ключові висновки ISW за 16 листопада
- У ніч з 15 на 16 жовтня російські війська здійснили серію ракетних та безпілотних ударів по Україні.
- Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев оголосив 16 листопада, що російська влада посилює протиповітряну оборону над Центральним федеральним округом Росії, ймовірно, у відповідь на нещодавні наміри України провести кампанію з перекриття російських маршрутів постачання в тилових районах взимку.
- Україна заявила, що російська окупація ЗАЕС призвела до виходу з ладу обладнання і технічного обслуговування, що загрожує безпеці станції.
- Звіти України та МАГАТЕ вказують на те, що присутність Росії та її контроль над ЗАЕС зростає, що свідчить про те, що подібні збої можуть посилюватися в умовах тривалої російської окупації.
- Повідомляється, що Кіпр був співучасником у допомозі російським так званим "елітам", на яких накладено санкції за підтримку російського вторгнення в Україну в 2014 і 2022 роках, відмивати гроші.
- Gazprom Media Holdings, дочірня компанія російської державної енергетичної компанії "Газпром", оголосила 16 листопада про придбання контрольного пакету акцій великого російського блогерського агентства, ймовірно, у спробі розширити свій і без того значний контроль над російським медіапростором.
- Російська влада виявила колишнього командувача 6-ї російської армії ВПС і ППО генерал-лейтенанта Володимира Свиридова мертвим у своєму будинку в Ставропольському краї 15 листопада.
- Російські джерела продовжили наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, під Авдіївкою, на захід і південний захід від Донецька, у прикордонній зоні Донецької та Запорізької областей, поблизу Роботиного, на північний схід від Василівки, а також просунулися вперед під Авдіївкою.
- Міністерство освіти Росії оприлюднило проєкт наказу про запровадження з вересня 2024 року курсу "Основи безпеки і захисту Вітчизни" для російських учнів середніх і старших класів загальноосвітніх шкіл.
- Російський уряд і російська окупаційна влада продовжують примусово депортувати дітей з окупованої України до Росії під виглядом освітніх програм.