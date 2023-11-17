ISW: ЗСУ мають підтверджені успіхи поблизу Роботиного

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши зібрані дані, повідомляють, що Сили оборони мають підтверджені територіальні здобутки біля Роботиного, повідомляє Українська правда.

В аналітичному звіті зазначається, що українські війська продовжили наступальні операції на заході Запорізької області 16 листопада і підтвердили територіальні здобутки поблизу Роботиного 15 листопада.

Російський "воєнкор" опублікував відеозапис від 15 листопада з геолокацією, на якому видно, як російські війська завдають ударів по українських позиціях на захід від Роботиного, що свідчить про незначне просування українських військ.

Крім того, російські джерела стверджують, що українські війська безуспішно намагалися просунутися в районі Копані (5 км на північний захід від Роботиного), Рівного (9 км на захід від Роботиного), Новопрокопівки (на південь від Роботиного), Вербового (8 км на схід від Роботиного), а також в напрямку Новофедорівки (14 км на північний схід від Роботиного).

У той же час український військовий спостерігач Костянтин Машовець оцінив, що українські сили, ймовірно, досягли певних успіхів у напрямку Новопокровки (12 км на північний схід від Роботиного), і їх відділяє лише одна лісосмуга від населеного пункту, який захищає російський 108-й гвардійський десантно-штурмовий полк 7-ї гвардійської дивізії ДШВ.

Машовець додав, що кілька днів тому українські війська, схоже, дещо відтіснили підрозділи російської 136-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади (58-а загальновійськова армія, Південний військовий округ) на Копанському напрямку і просунулися ближче до Нестерянки (10 км на північний захід від Роботиного).

Російські війська почали штурм українських позицій під Роботиним 16 листопада, але не здобули підтверджених територіальних здобутків. Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Роботиного та на захід від Вербового (8 км на схід від Роботиного).

Разом з тим Машовець заявив, що частини російського 247-го гвардійського полку (7-ї гвардійської дивізії ПДВ), очевидно, втратили контроль над висотами на північний захід від Вербового, що ускладнює російську оборону північно-західних околиць населеного пункту.

Спостерігач зазначив, що підрозділи російських 503-го гвардійського мотострілецького полку (19-та моторизована дивізія, 58-а АК), 104-го полку і 234-го полку ПДВ (обидва входять до складу 76-ї гвардійської дивізії ПДВ) ведуть інтенсивні бої на лінії Нестерянка – Копані.

Машовець також стверджував, що командування російської 19-ї моторизованої дивізії та 76-ї гвардійської дивізії ПДВ має суворий наказ утримувати лінію Нестерянка-Копані "за будь-яких обставин". "Але ISW не може перевірити цю заяву" , – зазначають аналітики.

В огляді зазначають і те, що російські війська продовжили наступальні операції під Бахмутом 16 листопада, але не досягли підтверджених успіхів.

Також, за даними експертів, не мають підтверджених успіхів і наступальні операції Сил оборони на південь від Бахмута.

Зазначається у звіті й те, що російські війська незначно просунулися на північ від Авдіївського коксохімічного заводу на північний захід від Авдіївки.

Ключові висновки ISW за 16 листопада