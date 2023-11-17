Курс валют НБУ на 17 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 17 листопада 2023 року

Курс долара порівняно з 16 листопада знизився до рівня 36.25 за 1 долар.

Євро подешевшав на 9 коп. до 39.31 за 1 євро.

Курс рубля досягнув рівня 4.06 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів знизився на 28 коп. до 44.91 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 14 коп. до 40.73 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 4 коп. до 9.00 за 1 польський злотий.