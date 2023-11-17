Курс валют НБУ на 17 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 17 листопада 2023 року
Курс долара порівняно з 16 листопада знизився до рівня 36.25 за 1 долар.
Євро подешевшав на 9 коп. до 39.31 за 1 євро.
Курс рубля досягнув рівня 4.06 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів знизився на 28 коп. до 44.91 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 14 коп. до 40.73 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс на 4 коп. до 9.00 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|36.249 600
|EUR
|Євро
|39.305 400
|RUB
|Рубль
|0.406 010
|GBP
|Фунт стерлінгів
|44.913 300
|CHF
|Швейцарський франк
|40.734 500
|PLN
|Польський злотий
|8.998 100