Ізраїльська армія знайшла шахту тунелю у лікарні "Аль-Шифа" в Газі

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що знайшла діючу шахту тунелю всередині лікарняного комплексу "Аль-Шифа" у місті Газа, повідомляє Українська правда.

"Сьогодні всередині лікарні була виявлена тунельна інфраструктура ХАМАС" , – заявили в ЦАХАЛ.

CNN зазначає, що військові також опублікували фото і відеоматеріали.

Exposing another layer of Hamas’ exploitation of three of the largest hospitals in Gaza:



????Inside the Shifa Hospital complex, a Hamas terrorist tunnel was uncovered.



1/3 pic.twitter.com/uGo4uBdTly — Israel Defense Forces (@IDF) November 17, 2023

Ізраїльський спецпідрозділ здійснив рейд на найбільшу в Газі лікарню рано вранці 15 листопада після того, як кілька тижнів тому заявив, що в ній знаходиться підземний командний і контрольний центр ХАМАС.

Лікарі та чиновники охорони здоров'я в анклаві, яким керує ХАМАС, постійно заперечують ці звинувачення.

CNN наголошує, що не може самостійно перевірити заяви Ізраїлю або ХАМАСу.

Повідомляється, що на відео, наданому Ізраїлем, видно оголену землю, з якої видно отвір у землі. Сторони шахти, схоже, укріплені бетоном. Близько до поверхні також видно відкриті труби і кабелі.

У певний момент камера висовується вгору, щоб показати один з головних корпусів лікарні, що знаходиться приблизно в 30 метрах від отвору.

У заяві армії сказано, що військові також знайшли неподалік замінований автомобіль з великою кількістю зброї і боєприпасів.

На телевізійному брифінгу увечері 16 листопада речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що армійські інженери працюють над виявленням інфраструктури тунелю.

Хагарі також повідомив, що солдати розкопали оперативний тунель в лікарні Аль-Рантісі на півночі Гази.