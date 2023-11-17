Ізраїльська армія знайшла шахту тунелю у лікарні "Аль-Шифа" в Газі
Армія оборони Ізраїлю повідомила, що знайшла діючу шахту тунелю всередині лікарняного комплексу "Аль-Шифа" у місті Газа, повідомляє Українська правда.
"Сьогодні всередині лікарні була виявлена тунельна інфраструктура ХАМАС", – заявили в ЦАХАЛ.
CNN зазначає, що військові також опублікували фото і відеоматеріали.
Ізраїльський спецпідрозділ здійснив рейд на найбільшу в Газі лікарню рано вранці 15 листопада після того, як кілька тижнів тому заявив, що в ній знаходиться підземний командний і контрольний центр ХАМАС.
Лікарі та чиновники охорони здоров'я в анклаві, яким керує ХАМАС, постійно заперечують ці звинувачення.
CNN наголошує, що не може самостійно перевірити заяви Ізраїлю або ХАМАСу.
Повідомляється, що на відео, наданому Ізраїлем, видно оголену землю, з якої видно отвір у землі. Сторони шахти, схоже, укріплені бетоном. Близько до поверхні також видно відкриті труби і кабелі.
У певний момент камера висовується вгору, щоб показати один з головних корпусів лікарні, що знаходиться приблизно в 30 метрах від отвору.
У заяві армії сказано, що військові також знайшли неподалік замінований автомобіль з великою кількістю зброї і боєприпасів.
На телевізійному брифінгу увечері 16 листопада речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що армійські інженери працюють над виявленням інфраструктури тунелю.
Хагарі також повідомив, що солдати розкопали оперативний тунель в лікарні Аль-Рантісі на півночі Гази.