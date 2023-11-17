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Окупанти вночі атакували "Шахедами": ППО працювала в чотирьох областях

Окупанти вночі атакували "Шахедами": ППО працювала в чотирьох областях
Фото: twitter.com/DefenceU

У ніч на 17 листопада росіяни атакували Україну десятьма безпілотниками-камікадзе типу Shahed. Протиповітряна оборона збила дев'ять "Шахедів".

Про це повідомили﻿ в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Безпілотники окупанти запустили з Приморсько-Ахтарськ (РФ).

До відбиття повітряного нападу залучали винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

"В результаті бойової роботи дев’ять ворожих ударних БпЛА знищено в межах Миколаївської, Одеської, Житомирської та Хмельницької областей", – йдеться в повідомленні.

Також росіяни застосували кілька зенітних керованих ракет С-300 на Донецькому напрямку. За попередньою інформацією, без втрат.

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