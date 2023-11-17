Окупанти вночі атакували "Шахедами": ППО працювала в чотирьох областях
У ніч на 17 листопада росіяни атакували Україну десятьма безпілотниками-камікадзе типу Shahed. Протиповітряна оборона збила дев'ять "Шахедів".
Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Безпілотники окупанти запустили з Приморсько-Ахтарськ (РФ).
До відбиття повітряного нападу залучали винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.
"В результаті бойової роботи дев’ять ворожих ударних БпЛА знищено в межах Миколаївської, Одеської, Житомирської та Хмельницької областей", – йдеться в повідомленні.
Також росіяни застосували кілька зенітних керованих ракет С-300 на Донецькому напрямку. За попередньою інформацією, без втрат.