РФ за добу втратила понад 1100 військових та 27 танків – Генштаб
За минулу добу Росія втратила в Україні приблизно 1140 військових, 27 танків, 29 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу військову техніку.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.11.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 316 760 (+1 140) осіб,
- танків − 5 415 (+27) од,
- бойових броньованих машин − 10 132 (+11) од,
- артилерійських систем − 7 712 (+29) од,
- РСЗВ − 895 (+3) од,
- засобів ППО − 585 (+0) од,
- літаків − 323 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 709 (+20) од,
- крилатих ракет − 1 563 (+0) од,
- кораблів/катерів − 22 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 10 077 (+17) од,
- спеціальної техніки − 1 086 (+2) од.