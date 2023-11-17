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РФ за добу втратила понад 1100 військових та 27 танків – Генштаб

РФ за добу втратила понад 1100 військових та 27 танків – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу Росія втратила в Україні приблизно 1140 військових, 27 танків, 29 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу військову техніку.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 316 760 (+1 140) осіб,
  • танків − 5 415 (+27) од,
  • бойових броньованих машин − 10 132 (+11) од,
  • артилерійських систем − 7 712 (+29) од,
  • РСЗВ − 895 (+3) од,
  • засобів ППО − 585 (+0) од,
  • літаків − 323 (+0) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 709 (+20) од,
  • крилатих ракет − 1 563 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 22 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 10 077 (+17) од,
  • спеціальної техніки − 1 086 (+2) од.

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