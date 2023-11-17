ISW: Росія посилює ППО у різних регіонах, готуючись до ударів України

Росія посилює протиповітряну оборону над Центральним федеральним округом, готуючись до того, що Україна може завдавати ударів у відповідь по тилових районах. Про це йдеться у звіті "Інституту вивчення війни" (ISW), повідомляє Укрінформ.

Як зазначається, 16 листопада секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев оголосив, що російська влада посилює протиповітряну оборону над Центральним федеральним округом, що складається з 18 суб'єктів РФ, зокрема Брянської, Курської та Бєлгородської областей, що межують з Україною.

Російська влада організувала патрулювання для захисту об’єктів критичної інфраструктури, щоб запобігти атакам у відповідь з боку України. Також наголошується, що російський уряд фінансує створення "ліній територіальної оборони" для областей, які межують з Україною.

Влада РФ оновлює список усіх об'єктів критичної інфраструктури і важливих транспортних об'єктів, які вимагають захисту від низки загроз.