ЗСУ закріпилися на декількох плацдармах на лівобережній Херсонщині – Морська піхота

Сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку та закріпилися на декількох плацдармах. Про це заявили у командуванні морської піхоти ВМС ЗСУ, повідомляє Укрінформ.

Згідно з повідомленням, унаслідок заздалегідь спланованих заходів щодо відсічі широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації Сили оборони провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку.

"Завдяки мужності та професійності українським морським піхотинцям, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, вдалося закріпитися на декількох плацдармах" , - наголошується у повідомленні.

При цьому зауважується, що під час боїв російські загарбники зазнали важких втрат у живій силі та техніці. Зокрема, з початку проведення зазначених заходів ворог втратив: особового складу – 1216 вбитими та 2217 пораненими, 24 танки, 89 артилерійських систем та мінометів, 135 одиниць різноманітної автомобільної техніки, 48 одиниць бойових броньованих машин, у тому числі БТР і БМП, 9 РСЗВ, 14 плавзасобів, 15 одиниць спеціальної техніки, 4 командні пункти, 29 складів з боєприпасами, як польових, так і стаціонарних.

Крім того, зведений підрозділ РЕБ морської піхоти нейтралізував 135 FPV дронів і 5 БаЛА оперативно-тактичного рівня росіян.

Українські морські піхотинці здійснюють вогневі ураження на лівобережжі Херсонщини та проводять дії з метою знищення ворога, додали у Морській піхоті.