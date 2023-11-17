Байден підписав новий тимчасовий бюджет для уникнення "шатдауну"

У четвер президент США Джо Байден підписав законопроєкт про короткострокове державне фінансування для уникнення припинення роботи уряду, що не містить фінансування підтримки ні України, ні Ізраїлю, повідомляє Європейська правда.

Сенат США остаточно схвалив пакет ввечері в середу, приблизно за 48 годин до крайнього терміну перед можливою зупинкою роботи уряду опівночі п'ятниці. Проєкт продовжить фінансування роботи уряду до середини січня-початку лютого.

Законопроєкт продовжує фінансування до 19 січня для пріоритетних галузей, таких як військове будівництво, підтримка ветеранів, транспорт, житлове будівництво та енергетика. Решта функцій уряду буде фінансуватися до 2 лютого.

Таким чином Байден переніс боротьбу з республіканцями в Конгресі США за федеральний бюджет у новий рік.

Законопроєкт про витрати не включає прохання Білого дому майже на 106 мільярдів доларів, що охоплює допомогу Ізраїлю та Україні.

Повідомляли, що об'єднаний пакет законопроєктів, який включає допомогу Ізраїлю, Україні, Тайваню та посилення кордону, планують розглянути у Сенаті після Дня подяки, який святкуватимуть у США 23 листопада.