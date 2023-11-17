Росіяни вивели в Чорне море носій "Калібрів" – Гуменюк

Росія вивела в Чорне море ракетоносій з 8 ракетами "Калібр" на борту. Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє Радіо Свобода.

"У Чорному морі корабельне угруповання невелике, але фрегат вони все ж таки вивели. Це вісім ракет типу "Калібр" готові до застосування.

Тривалий час не було надводного ракетоносія на чергуванні, як і підводного. Вони переховувались в пунктах базування, оскільки дуже штормило. Зараз море помірне. Не виключено, що ворог може застосувати ракетоносії в морі" , – сказала вона в ефірі національного телемарафону.

Гуменюк додала, що спостерігається підготовка тактичної авіації РФ, в тому числі йдеться про їхні випробування з дозаправкою в повітрі.

"Намагаються підвищити градус напруги перед періодом похолоданням і загрози обстрілу енергетики" , – зазначила вона.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.

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