США анонсували виділення 500 млн доларів для підтримки енергосистеми України

Сполучені Штати анонсували виділення 500 мільйонів доларів на допомогу Україні в енергетичному секторі. Про це заявив під час брифінгу заявив помічник держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт, повідомляє Європейська правда.

За його словами, США зосереджені на тому, як підвищити стійкість України цієї зими, і Сполучені Штати вже виділили понад 520 млн доларів на допомогу Україні в енергетичному секторі.

"Ми знаємо, що ще 500 млн доларів очікують на надходження, і ми використовуємо ці ресурси як для задоволення короткострокових потреб – наприклад, придбання нових трансформаторів та генераторних потужностей для відновлення того, що зруйнував (президент РФ) Путін, – так і для дуже тісної співпраці" , – зазначив Паєтт.

Він додав, що це було важливою частиною його розмови з представниками українського уряду щодо побудови екологічно чистої, стійкої та повністю інтегрованоюї з Європою енергетичної системи.