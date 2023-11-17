Зеленський: Війна на Близькому Сході сповільнила постачання снарядів в Україну

Війна між Ізраїлем та ХАМАС призвела до уповільнення постачання снарядів калібру 155 мм в Україну.﻿ Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Le Monde, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Як ви думаєте, що на Близькому Сході почали купувати насамперед? 155 калібр. Наші запаси скоротилися" , - сказав він французьким журналістам.

Ізраїль, який користується військовою підтримкою з боку Сполучених Штатів, бомбардує Сектор Газа з того часу, як бойовики ХАМАС убили сотні мирних жителів під час безпрецедентного нападу 7 жовтня.

"Це не те, що сказали США: ми нічого не даємо Україні. Ні! У нас серйозні, дуже міцні стосунки" , - запевнив Зеленський.

"Це нормально, всі виборюють виживання. Я не кажу, що це позитивний момент, але це життя, і ми повинні захищати те, що належить нам", – додав він.

Росія та Україна щосили намагаються поповнити свої запаси артилерійських снарядів після майже двох років війни після вторгнення Москви. Південна Корея заявила, що союзник Росії Пхеньян відправив мільйон артилерійських снарядів для підтримки російського вторгнення в Україну в обмін на допомогу із супутниками. Зі свого боку, Німеччина заявила цього тижня, що Європейський Союз не досягне мети щодо відправки в Україну одного мільйона артилерійських снарядів, незважаючи на зусилля.

"Сьогодні ми маємо проблеми з артилерійськими снарядами калібру 155 міліметрів" , - сказав Зеленський.

У всьому світі "зараз склади порожні чи існує певний мінімум, який вам не може дати та чи інша конкретна держава", пояснив він. Однак Зеленський привітав зусилля США щодо збільшення виробництва цього боєприпасів.