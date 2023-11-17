У ЄС хочуть відмовитися від реклами в соцмережі X – Politico

Відділ комунікацій Європейської комісії звернувся до всіх виконавчих служб ЄС з проханням припинити запуск реклами у соцмережі X, колишній Twitter, через занепокоєння щодо поширення дезінформації. Про це пише Politico з посиланням на внутрішній документ комісії, повідомляє Економічна правда.

Соцмережа X перебуває під прискіпливою увагою в Європі через новий Закон про цифрові послуги (DSA), прийнятий Європейським Союзом. Комісія, яка стежить за дотриманням закону, у жовтні надіслала офіційний запит компанії Ілона Маска з проханням пояснити, як вона поводиться з незаконним контентом і дезінформацією, пов'язаною з атакою ХАМАС 7 жовтня, відповідно до DSA.

Служби ЄС все ще можуть використовувати X для комунікацій через численні профільні сторінки Євромісії. Але Спінант заявила, що департамент "розгляне можливість використання альтернативних платформ, наприклад, LinkedIn, Instagram або Facebook для розміщення платної реклами.

"Ми також вивчаємо нові платформи, щоб диверсифікувати нашу присутність у соціальних мережах" , – зазначила Спінант.

Акт Євросоюзу про цифрові послуги, який набув чинності для найбільших соціальних мереж 25 серпня, вимагає від великих платформ оцінювати ризик поширення неправдивої інформації, не допускати просування шкідливого контенту за допомогою алгоритмів і піддавати свою діяльність аудиту.