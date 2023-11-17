Через негоду окупанти зменшили обстріли Херсонщини – Гуменюк

З настанням дощової погоди на південному напрямку зменшилась кількість обстрілів. Правий берег може трохи перепочити. Про це заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

За словами Гуменюк, дощова погода заважає терористам опановувати нові позиції, а наші воїни тим часом продовжують вибивати терористів зі сталих.

"В нашій зоні відповідальності відчутно те, що з настанням такого періоду дощової погоди, досить стійкого, зменшилась кількість обстрілів. Ворогу складніше опановувати нові позиції, тому що ми вибиваємо їх зі сталих і їм потрібно десь облаштовувати нові. Й поки вони це роблять, трохи правий берег може перепочити" , - розповіла Гуменюк.

Раніше Гуменюк анонсувала "великі успіхи" на південному напрямку. За її словами, ворог перейшов в інтенсивну оборону, оскільки розуміє, що просування наших воїнів є невідворотним. Зокрема через невпевненість у ситуації на фронті ворог намагається активізувати важку артилерію, РСЗВ та тактичну авіацію.