Пєсков: На виборах у РФ переможе Путін чи "інший, але такий самий"

Прессєкретар президента Росії Дмитро Пєскова вважає, що наступний лідер країни-агресора буде "таким самим" як Володимир Путін або "іншим, але таким самим", повідомляє Українська правда.

На запитання, яким має бути президент після Володимира Путіна, Пєсков лаконічно відповів: "Таким самим".

На уточнююче запитання, чи можливо це, він відповів, що наступний президент може бути "іншим, але таким самим", як Путін.

Пєсков додав, що "не сумнівається в перемозі" Путіна на виборах.