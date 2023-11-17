Пєсков: На виборах у РФ переможе Путін чи "інший, але такий самий"
Прессєкретар президента Росії Дмитро Пєскова вважає, що наступний лідер країни-агресора буде "таким самим" як Володимир Путін або "іншим, але таким самим", повідомляє Українська правда.
На запитання, яким має бути президент після Володимира Путіна, Пєсков лаконічно відповів: "Таким самим".
На уточнююче запитання, чи можливо це, він відповів, що наступний президент може бути "іншим, але таким самим", як Путін.
Пєсков додав, що "не сумнівається в перемозі" Путіна на виборах.