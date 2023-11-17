У Міноборони РФ заявили про збиття трьох українських безпілотників

У Росії заявили про збиття безпілотників над територією Смоленської області. Про це йдеться в повідомленні Міноборони РФ, повідомляє Радіо Свобода.

Росіяни стверджують, що збили три українські безпілотники.

Губернатор Смоленської області РФ Василь Анохін писав про збиття БПЛА у Задніпровському районі Смоленська та на території Смоленського району.

У Смоленську розташований авіаційний завод, який займається виробництвом та ремонтом озброєння, авіаційної та військової техніки.

Про пошкодження внаслідок атаки заводу наразі невідомо. Україна звинувачень РФ не коментувала.

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