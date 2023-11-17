Зеленський: РФ хоче влаштувати переворот в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські спецслужби хочуть зробити переворот в Україні. Про це він сказав у розмові із західними журналістами, цитує його видання Bloomberg, повідомляє Ліга.net.

За його словами, Москва прагне посіяти розкол і хаос усередині українського суспільства, результатом якого має стати усунення президента.

"Наша розвідка має інформацію, яка також надійшла від наших партнерів. Є план дезінформації, відомий як "Майдан-3" , — сказав Зеленський.

Він зазначив, що Майдан для росіян – це переворот, а тому "операція зрозуміла".

Також глава держави заявив, що Україна не піде на будь-які форми переговорів із Росією, які нагадуватимуть заморожений конфлікт.