Зеленський: РФ хоче влаштувати переворот в Україні
Президент Володимир Зеленський заявив, що російські спецслужби хочуть зробити переворот в Україні. Про це він сказав у розмові із західними журналістами, цитує його видання Bloomberg, повідомляє Ліга.net.
За його словами, Москва прагне посіяти розкол і хаос усередині українського суспільства, результатом якого має стати усунення президента.
"Наша розвідка має інформацію, яка також надійшла від наших партнерів. Є план дезінформації, відомий як "Майдан-3", — сказав Зеленський.
Він зазначив, що Майдан для росіян – це переворот, а тому "операція зрозуміла".
Також глава держави заявив, що Україна не піде на будь-які форми переговорів із Росією, які нагадуватимуть заморожений конфлікт.