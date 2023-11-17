Трамп є найбільшою загрозою для світу – The Economist
Британське видання The Economist назвало експрезидента США Дональда Трампа найбільшою небезпекою для світу в 2024 році у разі його переобрання, повідомляє Укрінформ.
"Тінь нависла над світом. Це наш 38-й щорічний прогноз на наступний рік, і за весь цей час жодна людина не затьмарила наш аналіз так сильно, як Дональд Трамп затьмарює 2024 рік", – йдеться у статті.
За даними опитування на замовлення The New York Times, Трампа в питаннях економіки підтримують 59% опитаних громадян США, а чинного президента США Джо Байдена – 37%. Принаймні, на праймеріз цивільні позови та кримінальні переслідування тільки зміцнили позиції Трампа. В наступні 12 місяці невдача будь-кого з кандидатів може визначити перегони — і таким чином перевернути світ, пише видання.
"Америка також стикається зі зростаючою ворожістю за кордоном, якій кидає виклик Росія в Україні, Іран та його союзні збройні формування на Близькому Сході та Китай через Тайванську протоку та Південно-Китайське море. Ці три країни слабо координують свої зусилля та поділяють бачення нового міжнародного порядку, у якому сила є правильною, а автократи перебувають у безпеці", – йдеться у публікації.
Автори видання пишуть, що не дивно, що перспектива другого терміну Трампа наповнює світові парламенти та зали засідань відчаєм. Повернувши владу через свою поразку на виборах у 2020 році, він, безсумнівно, матиме відчуття, що лише невдахи дозволяють зв’язувати себе нормами, звичаями та самопожертвою, які становлять націю. Переслідуючи своїх ворогів, Трамп вестиме війну із будь-якою інституцією, яка стане на його шляху, включаючи суди та Міністерство юстиції, йдеться у матеріалі.
Перемога Трампа наступного року також матиме глибокий вплив за кордоном. На Близькому Сході Трамп, швидше за все, беззастережно підтримає Ізраїль, хоч би як це розпалювало конфлікт у регіоні. В Азії він, можливо, готовий укласти угоду з президентом Китаю Сі Цзіньпіном на рахунок Тайваню.
Трамп вважає, що для Америки витрачати кров і ресурси в Європі – погана угода. Тому він погрожує закінчити війну в Україні за один день і зруйнувати НАТО, можливо, відмовившись від зобов'язання США розглядати напад на одну країну як напад на всі. А зважаючи на те, що політика Трампа, швидше за все, гостро увійде в розріз із вектором Європи, президент РФ Володимир Путін матиме стимул продовжувати війну проти України та прибирати до рук колишні радянські країни, такі як Молдова або країни Балтії, зауважує видання.
"Долю виборів вирішуватимуть десятки тисяч виборців лише в кількох штатах. У 2024 році від їхніх бюлетенів залежатиме доля світу", – підсумовує видання.