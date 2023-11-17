Трамп є найбільшою загрозою для світу – The Economist

Британське видання The Economist назвало експрезидента США Дональда Трампа найбільшою небезпекою для світу в 2024 році у разі його переобрання, повідомляє Укрінформ.

"Тінь нависла над світом. Це наш 38-й щорічний прогноз на наступний рік, і за весь цей час жодна людина не затьмарила наш аналіз так сильно, як Дональд Трамп затьмарює 2024 рік" , – йдеться у статті.

За даними опитування на замовлення The New York Times, Трампа в питаннях економіки підтримують 59% опитаних громадян США, а чинного президента США Джо Байдена – 37%. Принаймні, на праймеріз цивільні позови та кримінальні переслідування тільки зміцнили позиції Трампа. В наступні 12 місяці невдача будь-кого з кандидатів може визначити перегони — і таким чином перевернути світ, пише видання.

"Америка також стикається зі зростаючою ворожістю за кордоном, якій кидає виклик Росія в Україні, Іран та його союзні збройні формування на Близькому Сході та Китай через Тайванську протоку та Південно-Китайське море. Ці три країни слабо координують свої зусилля та поділяють бачення нового міжнародного порядку, у якому сила є правильною, а автократи перебувають у безпеці" , – йдеться у публікації.

Автори видання пишуть, що не дивно, що перспектива другого терміну Трампа наповнює світові парламенти та зали засідань відчаєм. Повернувши владу через свою поразку на виборах у 2020 році, він, безсумнівно, матиме відчуття, що лише невдахи дозволяють зв’язувати себе нормами, звичаями та самопожертвою, які становлять націю. Переслідуючи своїх ворогів, Трамп вестиме війну із будь-якою інституцією, яка стане на його шляху, включаючи суди та Міністерство юстиції, йдеться у матеріалі.

Перемога Трампа наступного року також матиме глибокий вплив за кордоном. На Близькому Сході Трамп, швидше за все, беззастережно підтримає Ізраїль, хоч би як це розпалювало конфлікт у регіоні. В Азії він, можливо, готовий укласти угоду з президентом Китаю Сі Цзіньпіном на рахунок Тайваню.

Трамп вважає, що для Америки витрачати кров і ресурси в Європі – погана угода. Тому він погрожує закінчити війну в Україні за один день і зруйнувати НАТО, можливо, відмовившись від зобов'язання США розглядати напад на одну країну як напад на всі. А зважаючи на те, що політика Трампа, швидше за все, гостро увійде в розріз із вектором Європи, президент РФ Володимир Путін матиме стимул продовжувати війну проти України та прибирати до рук колишні радянські країни, такі як Молдова або країни Балтії, зауважує видання.