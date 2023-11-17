Допомога України в Конгресі під загрозою через вимоги республіканців – ЗМІ

Республіканці у Конгресі погрожують заблокувати виділення допомоги Україні, якщо вона не включатиме рішення щодо безпеки кордонів. Про це пише Politico з посиланням на джерела у Конгресі, повідомляє Європейська правда.

Як йдеться у матеріалі, це означає, що запит президента Джо Байдена на 60 мільярдів доларів для Києва тепер залежить від складної та делікатної боротьби за політику щодо безпеки кордонів.

За даними джерел, шість основних учасників переговорів ведуть суперечку щодо підвищення стандартів для отримання притулку в США, де республіканці вважають, що це є необхідною умовою для надання допомоги Україні, тоді як демократи поки що не погоджуються на це.

За словами особи, знайомої з переговорами, що тривають, ці дискусії в середу були позитивними. Сенатори планують їх продовжити під час канікул на День подяки.

Втім, лідери Сенату кажуть, що попереду ще довгий шлях. Зокрема голова судового комітету Сенату від демократів Дік Дурбін вважає, що учасники дискусії перебувають на дуже попередній стадії.

Автори матеріалу вказують, що це ознака того, що допомога Україні та Ізраїлю зараз під загрозою, як ніколи. Наступний дедлайн для ухвалення законопроєктів настає лише в січні 2024 року, а це означає, що додаткові видатки не можуть бути прив'язані до законопроєкту про фінансування до кінця року.

Республіканці розповіли виданню, що багато демократів все ще чинять опір їхнім зусиллям щодо реформування стандартів надання притулку як єдиного способу розблокувати допомогу Києву.

Республіканці заявили Politico, що якщо демократи спробують зробити спробу ухвалити допомогу Україні без угоди щодо кордону, вони його провалять. Водночас деякі законодавці висловили сумнів, що в результаті переговорів щодо кордону буде взагалі досягнута угода.