Франція веде переговори зі Швейцарією про реекспорт зброї для України - Макрон
Франція розраховує на успіх переговорів щодо реекспорту зброї для України, поважаючи нейтральний статус Швейцарської конфедерації. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон у ході візиту до Швейцарії, повідомляє Укрінформ.
"Я поважаю нейтральний статус Швейцарії та водночас її чітку дипломатичну позицію підтримки України. Щодо тих дебатів, які існують, то мова іде не про експорт, а саме про реекспорт, і Франція відкрита для такої співпраці", - сказав Макрон, відповідаючи на запитання журналістів на спільній пресконференції за участі президента Швейцарії Алена Берсе у Берні.
Він відзначив, що оптимістично налаштований щодо переговорів, які тривають та які дозволять водночас поєднати нейтральність Швейцарії та її здатність реекспортувати.
За його словами, наша спільна підтримка України – це необхідність і геополітичний принцип. "Вона не повинна слабшати, попри інші конфлікти, зокрема на Близькому Сході. Як ми вже давно визнали, Росія не повинна перемогти в цій війні", - наголосив президент Франції.
Макрон також висловив сподівання, що Швейцарія активізує свою співпрацю з НАТО в галузі оборони.
"Я вірю в європейський суверенітет. Ми не можемо говорити про Європу чи відповідати на її виклики, якщо дозволимо їй залежати від інших", - підкреслив Макрон під час зустрічі зі студентами університету Лозанни, яка відбулась наприкінці візиту.