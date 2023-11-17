Bloomberg: Допомога Україні від США відкладається щонайменше на місяць

Нова допомога США Україні ризикує бути відкладена до середини грудня, а може, й довше. Це під сумнів здатність Вашингтона підтримувати потік зброї, який, на думку адміністрації Байдена, так і українського уряду, життєво важливий.﻿ Про це повідомляє Bloomberg, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Прихильники України в Конгресі ведуть важку боротьбу за великий пакет допомоги, доля якого тепер оточена партійною боротьбою з приводу прикордонної політики та відірвана від обов'язкових законопроєктів, які потребують швидких дій.

Конгрес зможе завершити переговори та затвердити нову допомогу Україні не раніше середини грудня, майже через два місяці після того, як президент Джо Байден вперше запросив 61 млрд доларів для країни у її війні проти Росії. За словами представника Міноборони, США почали обмежувати потік військової допомоги.

Сенатори від обох партій планують найближчими днями працювати над угодою щодо пакету допомоги у поєднанні з прикордонною політикою, за якою вони зможуть проголосувати після повернення до Вашингтона з Дня Подяки наприкінці цього місяця.

"Нам потрібно підштовхнути себе до переговорів наступного тижня" , - заявив Кріс Кунс, демократ зі штату Делавер, який має тісні зв'язки з Байденом.

"В українців закінчується паливо, зброя та боєприпаси" , - додав Кунс.

Конгрес має діяти "в терміни, які матимуть значення".

Республіканська боротьба та жорсткі вимоги загрожують призвести до того, що Конгрес розглядатиме надання допомоги у новому році, незважаючи на попередження представника національної безпеки Білого дому Джона Кірбі про те, що США "наближаються до кінця шляху" щодо ресурсів, доступних для України.

"Це активний фронт, і наша здатність продовжувати підтримувати Україну перебуває під дедалі більшою загрозою" , - сказав Кірбі.

Позиції у Конгресі

Впливові прихильники України в Конгресі заявили, що вони, як і раніше, впевнені у більшій допомозі США. Голова комітату Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол заявив, що "немає жодних шансів", що допомога не буде схвалена. "Це надто важливо".

Але це буде політично складно для спікера Палати представників Майка Джонсона, який справляється з негативною реакцією серед консерваторів щодо свого плану щодо запобігання закриття уряду США. Багато з цих ультраконсерваторів також виступають проти допомоги Україні, і достатньо кількох із них, щоб скинути Джонсона, як вони це зробили з його попередником Кевіном Маккарті.

Чіп Рой, республіканець від Техасу, член жорсткої партії "Свободи", попередив про проблеми, якщо лідери республіканців дозволять проголосувати за допомогу Україні, не виконуючи при цьому вимог ультраконсерваторів про зміну імміграційної політики.

Майбутні дії

У Сенаті лідер більшості Чак Шумер пообіцяв демократам, таким як Кунс, що законопроект про Україну буде винесений на голосування після перерви у День Подяки. Шумер також визнав, що будь-який пакет по Україні включатиме угоду щодо прикордонної політики.

Тим не менш, Джонсону, можливо, доведеться піти на компроміс за деякими вимогами консервативної прикордонної політики, такими як значне обмеження права шукати притулок у США, щоб укласти угоду про допомогу Україні. І це може спровокувати консерватори.

Проста обіцянка ухвалення закону не заспокоїть неспокійний правий фланг Джонсона, який тепер хоче пов'язати розподіл допомоги Україні з досягненням конкретних цілей із закриття прикордонних переходів. Це залишить терміни постачання зброї невизначеними навіть після схвалення Конгресу.

Ці жорсткі вимоги настільки далекі від того, що можуть прийняти демократи, що це викликало занепокоєння, що не може бути укладена жодна угода в Сенаті, яку прийняла б Палата представників.

Наслідки на фронті будуть глибокими, зазначає Bloomberg.