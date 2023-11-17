У Генштабі розповіли деталі про операції ЗСУ на лівобережжі Херсонщини

У Генеральному штабі Збройних Сил України підтвердили операцію на лівому березі Дніпра на Херсонщині, повідомляє Ліга.net.

Військові заявляють, що Сили оборони провели серію успішних атак на лівому березі — проводяться диверсійні та розвідувальні рейди.

Українські воїни виявляють шляхи постачання боєприпасів та продовольства росіян, місця розташування піхоти та техніки, а також позицій артилерії для подальшого знищення.

Генштаб зазначає, що на лівому березі тривають тяжкі бої.

"Одна з головних цілей – відтіснити ворога якнайдалі від правого берега, щоб убезпечити цивільних від постійних російських обстрілів. Чим далі російська артилерія стоятиме від Херсона – тим краще" , – йдеться в повідомленні.

Попри серйозну лінію укріплень та опір окупантів, українські підрозділи змогли провести вдалі атаки.

Армія РФ контратакує і зазнає великих втрат — щодня загарбники намагаються повернути позиції від чотирьох до десяти разів. Через втрати вони змушені перекидати війська з інших напрямків.