Навчання пілотів на F-16: у США розпочалася підготовка до польотів
На території Сполучених Штатів Америки вже розпочалася підготовка українських пілотів до польотів на винищувачах F-16, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.
"Міністерство оборони вже бере участь у навчанні готових українських пілотів керувати літаком F-16. Паралельно вирішується питання щодо забезпечення України запасними частинами для цих літаків", - йдеться у повідомленні Пентагону.
У відомстві також зазначили, що українські військові проходять навчання на F-16 як у США, так і в Європі.
Пентагон нагадав, що раніше цього року Держдепартамент США заявив про готовність схвалити передачу третьою стороною літаків F-16 американського виробництва Україні. Нідерланди, Данія та Норвегія оголосили про намір здійснити постачання, вивівши літаки з власних ВПС.
"Щоб гарантувати українським пілотам успіх в експлуатації F-16, вони проходять навчання у США та Європі як з льотної експлуатації, так і з технічного обслуговування", - зазначили у Міноборони США.
За словами заступника міністра оборони США із закупівель та матеріально-технічного забезпечення Білла Лапланте, без запасних частин винищувачі F-16, на яких літатимуть українці, можуть бути виведені з експлуатації лише за кілька місяців. Тому американці планують створити запас запчастин для літаків на 90 днів.
"Ми не дозволимо цьому статися.І якщо інші країни не нададуть запасні частини, ми знайдемо та надамо їх", - сказав Лапланте.