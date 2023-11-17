У Міненерго спростували інформацію про підвищення тарифу на електроенергію

Підвищення тарифу на електроенергію для населення з 1 січня в Україні не буде, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Міненерго офіційно повідомляє, що підвищення тарифів для населення наразі не передбачається" , - йдеться в заяві.

Як зазначають у відомстві, сьогодні низка ЗМІ та Telegram-каналів поширили недостовірну інформацію про нібито підвищення тарифу на електроенергію для населення з 1 січня 2024 року, посилаючись у своїх повідомленнях на інтерв’ю голови НКРЕКП Костянтина Ущаповського.

"Проте сам спікер не робив таких стверджень у своєму інтерв’ю. НКРЕКП публічно спростувала інформацію, викладену у журналістських повідомленнях" , - зазначають в Міненерго.

Міненерго також наголошує, що проти України веде війну підступний та сильний ворог. Це протистояння відбувається всюди: на полі бою, в економіці, енергетиці, в інформаційному просторі. Тому, як зазначають у міністерстві, недостовірна інформація про відключення світла, неготовність енергосистеми до зими або про підвищення тарифів постійно поширюється росіянами в нашому інформаційному просторі.