У російському полоні перебуває понад 4300 українців – Мінреінтеграції

Комісія з питань встановлення факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії Росії проти України вже встановила факт полону 4337 осіб, з яких 3574 військових та 763 цивільних. Про це йшлося на засіданні комісії під головуванням віцепрем’єрки Ірини Верещук, повідомляє Укрінформ.

"На сьогодні проведено 8 засідань комісії. За їх результатами встановлено факт позбавлення волі щодо 4337 осіб (3574 військових та 763 цивільних).

За результатами засідань комісії відповідні дані вносяться до Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Адміністратором цього Реєстру визначено Національне інформаційне бюро, яке належить до сфери управління Мінреінтеграції" , - йдеться у повідомленні.

За результатами роботи комісії Мінреінтеграції здійснює виплати одноразової та щорічної державної грошової допомоги. З початку поточного року вже виплачено 422 мільйони гривень звільненим з полону, а також родинам військовополонених, цивільних заручників і політвʼязнів