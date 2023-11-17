Bloomberg: Армія Китаю не гнучка, генерали без бойового досвіду

У Китаї, який регулярно заявляє про свої наміри захопити військовим шляхом самоврядний Тайвань, практично немає жодного генерала з бойовим досвідом. Про це йдеться в матеріалі журналістів Bloomberg, у якому вони уявляють гіпотетичне вторгнення армії КНР у Тайвань у 2027 році, повідомляє Ліга.net.

Національно-визвольна армія Китаю (НВАК) не брала участі у серйозних бойових діях з часів китайсько-в'єтнамської війни у 1979 році.

Як наслідок, майже кожен китайський генерал не має бойового досвіду, окрім 73-річного Джана Юся, заступника голови Центральної військової комісії, якого було відправлено на фронт понад чотири десятиліття тому.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін та його генерали називають відсутність цього досвіду "хворобою миру".

"У Китаю не було досвіду війни, їх (військових, – Ред.) треба перевірити, перш ніж здійснювати щось на кшталт повномасштабного вторгнення у Тайвань" , – сказав Лі Сяобін, директор Інституту Західної частини Тихого океану в Університеті Центральної Оклахоми, який раніше служив у НВАК.

Bloomberg пише, що НВАК взагалі не є національною армією Китаю, технічно це збройне крило Комуністичної партії.

Це означає, що китайська армія сильно підпорядкована "зверху вниз", що ставить під загрозу здатність її командирів приймати швидкі рішення на місцях, коли умови на полі бою змінюються.

Ендрю Скобелл, експерт з питань НВАК в Інституті миру США, сказав, що Китай залишається більш зосередженим на "контролі", ніж на "командуванні", додавши, що наслідки цього можуть виявитися "виснажливими".