Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що ситуація з угорською мовою та освітою на Закарпатті за СРСР була кращою, ніж сьогодні за незалежної України. Про це він сказав на засіданні Угорської постійної конференції (MÁÉRT), повідомляє Європейська правда.

Говорячи про становище угорців за кордоном, Орбан заявив, що в найгіршій ситуації нині перебувають закарпатські угорці в Україні, де, за його словами, політичне керівництво йде шляхом, який ні до чого не веде, і який Будапешт не може підтримати.

"Я не перебільшую, коли скажу, що з угорською мовою та освітою ситуація за часів Радянського Союзу була кращою, ніж зараз за Української держави", – зазначив Орбан.

Він заявив, що Угорщина надасть усю допомогу закарпатським угорцям, оскільки, за його словами, Україна "продовжує карати закарпатців", незважаючи на війну.

Він також розкритикував Київ за те, що той нібито чітко не визначив своєї військової мети

"Дуже важко допомагати країні, яка веде війну без міжнародно визнаної військової мети", – сказав Орбан.

Він зазначив, що на останньому засіданні Євросоюзу він запропонував розробити "план Б" для України, який був би кращим, ніж продовжувати "теперішню безнадійну ситуацію", в якій тисячі гинуть у "християнсько-громадянській війні".

Останнім часом Угорщина активізувала свої погрози заблокувати початок переговорів про вступ України до ЄС через нібито утиски прав угорськомовної меншини в Україні.