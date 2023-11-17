Естонська розвідка: ЗСУ втримали позиції на лівобережній Херсонщині

Розвідувальний центр Сил оборони Естонії повідомляє, що ЗСУ змогли втримати звільнені позиції на лівому березі Дніпра від спроб російських окупантів їх відвоювати, повідомляє Європейська правда.

Естонські розвідники зазначають, що на лівому березі Дніпра українським захисникам вдалося об'єднати окремі плацдарми в районі автомобільних і залізничних мостів в єдину смугу.

Водночас, йдеться у зведенні, російські окупанти намагаються відкинути українських захисників, але не лобовими атаками, а здебільшого за рахунок артилерії, снайперського вогню, мінування території та шляхом просочування.

За даними аналітиків, за тиждень ані Україна, ані РФ не домоглися великих проривів, що можна пояснити бажанням зберегти людей і техніку, а також погіршенням погоди у вигляді почастішання дощів.

Розвідка констатує, що всупереч щоденним втратам РФ не відмовилася від своїх цілей, а її головний удар жовтневого наступу, як і раніше, наносять у районі Авдіївки та Мар'їнки.

В естонській розвідці припускають, що мета російських окупантів у наступі на Авдіївку полягає в оточенні українського міста та його захисників.

Це ускладнює пересування важкої техніки і запуск дронів, а також призводить до того, що в атаки ходять невеликі піхотні підрозділи без серйозної підтримки техніки, йдеться у зведенні.