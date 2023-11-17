Депутати знову відмовилися скасувати заочну форму навчання
Профільний комітет Верховної ради знову прибрав із законопроєкту норму про скасування заочної форми навчання. Про це заявила депутатка від "Слуги народу" Юлія Гришина, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
"Сьогодні під час засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій ми вдруге виключили норму про скасування заочної форми навчання. Цього разу із законопроекту №10177 щодо розвитку освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті", - написала вона.
Невдала спроба скасувати заочне навчання
Верховна Рада ухвалила 8 листопада закон, який попередньо містив норму про скасування вступу на заочну та вечірню форму навчання.
Але потім з'ясувалося, що Комітет з питань освіти та науки прибрав це положення з тексту законопроекту.
Таким чином у 2024 році абітурієнти зможуть вступати на заочну чи вечірню форму навчання, повідомили у Міністерстві освіти та науки.
За даними Держстату, на початок 2022/23 навчального року в Україні було 301 765 студентів, з яких 272 505 навчалися за денною формою, 784 - за вечірньою, 28 473 - за заочною, а 3 - на екстернаті.