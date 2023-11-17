Окупанти активізувалися під Куп’янськом, але погода заважає – Сухопутні війська

Війська РФ активізувалися на Куп’янському напрямку. Про це заявив речник Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, повідомляє Радіо Свобода.

"Ворог активізувався на всій лінії оборони оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" на Куп’янському напрямку. Вчора наші захисники відбили п’ять атак. Це Синьківка. Петропавлівка, Білогорівка. Противник перегруповується, від своїх намірів наступу на Куп’янськ не відмовляється" , – сказав він у національного телемарафону.

Однак, за його словами, через погіршення погоди використання техніки військами РФ дещо ускладнюється.

Надія Замрига, начальниця служби звʼязків з громадськістю 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, в етері Радіо Свобода також заявила, що війська РФ в "комбінований спосіб" намагаються зайти в Куп’янськ.

"Були випадки буквально вчора, позавчора коли заходили колони важкої броньованої техніки. Другий варіант їхніх спроб штурмувати наші позиції – це піхота. Коли підходять невеликі групи піхоти до 10 людей і намагаються увійти на наші позиції.

Варто зазначити, що ще місяць чи півтора тому ці штурмові групи піхоти були значно чисельніші до 30-ти чоловік. Але завдяки нашим діям – наприклад, скиди, FPV-дрони, робота артилерії – вони відмовилися від таких великих груп, тому що великі втрати особового складу. Вони просто подрібнили групи на менші групи, але йдуть з трьох, чотирьох точок. Кількість особового складу, мабуть, така ж" , – розповіла вона.

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