ЄС згоден з позицією Зеленського про небезпеку Росії для Західних Балкан

У Єврокомісії заявили, що їм відомо про загрозу РФ для держав Західних Балкан, про яку напередодні попередив президент Володимир Зеленський. Про це на брифінгу в Брюсселі заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, повідомляє Європейська правда.

Зеленський повідомив напередодні у спілкуванні з представниками африканських ЗМІ, що Україна отримує інформацію про плани РФ з підриву ситуації на Західних Балканах.

"Ми отримуємо інформацію. У Росії довгий план. Близький Схід, другим відволіканням уваги будуть Балкани, принаймні якщо країни світу зараз нічого не зроблять, то буде знову такий вибух. І знову, це не нова історія. В їхніх стосунках криза і вона давно. Тому Росія буде вкладатися для того, щоб одна країна Балкан сьогодні воювала з іншою країною" , - сказав Зеленський.

Стано прокоментував цю заяву, зазначивши, що ЄС відомо про такі зусилля РФ.

"Вже якийсь час ми говоримо про те, що Росія намагається здійснювати свій шкідливий вплив, зокрема, і на території Західних Балкан. Так, це занепокоєння, яке ми поділяємо" , – сказав Стано, підкресливши, що це занепокоєння не є новим.