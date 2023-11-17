ЄС згоден з позицією Зеленського про небезпеку Росії для Західних Балкан
У Єврокомісії заявили, що їм відомо про загрозу РФ для держав Західних Балкан, про яку напередодні попередив президент Володимир Зеленський. Про це на брифінгу в Брюсселі заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, повідомляє Європейська правда.
Зеленський повідомив напередодні у спілкуванні з представниками африканських ЗМІ, що Україна отримує інформацію про плани РФ з підриву ситуації на Західних Балканах.
"Ми отримуємо інформацію. У Росії довгий план. Близький Схід, другим відволіканням уваги будуть Балкани, принаймні якщо країни світу зараз нічого не зроблять, то буде знову такий вибух. І знову, це не нова історія. В їхніх стосунках криза і вона давно. Тому Росія буде вкладатися для того, щоб одна країна Балкан сьогодні воювала з іншою країною", - сказав Зеленський.
Стано прокоментував цю заяву, зазначивши, що ЄС відомо про такі зусилля РФ.
"Вже якийсь час ми говоримо про те, що Росія намагається здійснювати свій шкідливий вплив, зокрема, і на території Західних Балкан. Так, це занепокоєння, яке ми поділяємо", – сказав Стано, підкресливши, що це занепокоєння не є новим.
"Ми солідарні в цьому питанні з українським президентом. Ми знаємо, що Росія робить усе, що вона може, аби посіяти невдоволення, політичну нестабільність, іноземне втручання, маніпуляції інформацією. Саме тому ми посилюємо нашу співпрацю та підтримку з нашими партнерами на Західних Балканах", – додав він.